Salernitana-Inter, Inzaghi fa rifiatare Perisic? Sanchez-Dzeko dal 1′ – Sky

Salernitana-Inter è la sfida in programma domani alle ore 20.45, valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni di Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, Inzaghi farà al massimo due modifiche rispetto all’undici sceso in campo con il Cagliari

CAMBI – Salernitana-Inter è la sfida che si giocherà domani alle ore 20.45 allo stadio “Arechi”. Secondo Andrea Paventi, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi potrebbe far rifiatare Ivan Perisic: «Io mi aspetto uno, al massimo due cambi, rispetto all’ultima formazione. De Vrij e Skriniar ci saranno, bisognerà vedere se Dimarco potrà sostituire Bastoni oppure Perisic come braccino di sinistra oppure se Inzaghi non cambierà nulla. In mezzo non ci si aspetta modifiche con Dumfries sulla corsia destra, Barella, Brozovic e Calhanoglu. Davanti l’altra novità con la conferma di Sanchez dal 1′ e Dzeko, quindi Lautaro Martinez in panchina».