Ravezzani: «Inter, Dumfries sottovalutato. Coppa Italia? Una previsione»

Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani si è concentrato a Juventus news 24 sugli esterni di Inter e Milan con una citazione nei confronti di Dumfries. Poi una considerazione sulla finale di Coppa Italia

QUESTIONE DI FASCE −Ravezzani parla degli esterni di Inter e Milan. Poi una battuta sulla finale di Coppa Italia: «Secondo me mancano le fasce alla Juventus. Milan e Inter sulle fasce hanno calciatori importanti che arrivano sul fondo e fanno gol. Lo stesso Dumfries, che è sottovalutato, o Theo Hernandez. La Juventus a parte Cuadrado, che però ha un ruolo che non è mai definito, è lì che deve migliorare particolarmente. Coppa Italia? Credo che la partita sarà molto equilibrata, quindi la decideranno gli episodi. Penso però che la Juventus come minimo abbia le stesse percentuali dell’Inter, cosa che non avrei detto magari due mesi fa».