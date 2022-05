Trevisani: «Inter, reazione OK. Milan farà bene a Verona. Serie A bizzarra!»

Trevisani dagli studi di Sportmediaset ha detto la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A tenendo in considerazione il momento dell’Inter e la trasferta del Milan.

LOTTA SCUDETTO – Riccardo Trevisani dice la sua riguardo la lotta scudetto e la prossima giornata di campionato: «Pronosticare l’esito finale del campionato di Serie A è difficile. La trasferta di Verona è difficile per il Milan, basti pensare alla partita di andata quando la squadra era in una fase di volo e fece tanta fatica. Il Milan però probabilmente farà bene a Verona, però fare un pronostico in un campionato in cui ogni settimana è cambiato il padrone, diventa veramente complicato. L’Inter dopo aver perso il Bologna e aver visto il Milan vincere gli ultimi minuti contro la Fiorentina, ha comunque reagito alla grande contro l’Udinese. È veramente tutto aperto, nelle prossime due giornate più che nell’ultima, cercheremo di capire come potrà finire questo bizzarro campionato».