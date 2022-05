Inter-Empoli, quanti fantasmi nell’ultimo precedente! No distrazioni

Inter-Empoli manca sempre meno. I nerazzurri scenderanno in campo per la trentaseiesima giornata di campionato. L’ultima volta, il 19 gennaio, la squadra di Inzaghi vide i sorci verdi

TERZO ROUND − E’ di nuovo Inter-Empoli a San Siro. A distanza di quattro mesi dall’ultimo precedente, le due squadre ritorneranno a sfidarsi una contro l’altra. In assoluto, sarà il terzo e ultimo incontro stagionale. Il penultimo, però, quello in Coppa Italia dello scorso 19 gennaio dovrà essere preso come forte monito per la squadra di Simone Inzaghi. In quel caso erano gli ottavi di finale di Coppa Italia, competizione che l’Inter può alzare al cielo di Roma giovedì 11 maggio nella finalissima contro la Juventus.

INTER-EMPOLI, SERVE TESTA

FANTASMI − Il match dello scorso gennaio causò non pochi grattacapi ai nerazzurri con Salvatore della patria Andrea Ranocchia a riprendere gara e qualificazione proprio sul gong del 90′. In quella partita, l’Inter pagò un turnover piuttosto massiccio di Simone Inzaghi che stravolse praticamente la squadra lasciando in campo solamente due titolari: Denzel Dumfries e Lautaro Martinez. Gara che l’Inter iniziò bene grazie al gol di Alexis Sanchez ma che si mise maledettamente male nella ripresa con Bajrami prima e l’autorete di Radu poi (si ancora Radu!). Gli ingressi dei ‘big’ Brozovic, Barella, Calhanoglu e Dzeko rimise l’Inter nuovamente in barca con Stefano Sensi (all’ultima gara con l’Inter) match winner.

NESSUNA DISTRAZIONE − Domani a San Siro in Inter-Empoli di campionato, l’Inter non dovrà ripercorrere gli stessi errori dell’ultima volta. In primis, dal punto di vista dell’approccio che dovrà essere sempre alto e concentrato. Non bisogna assolutamente pensare alla finalissima contro la Juventus anche perché i nerazzurri, vincendo contro l’Empoli, potrebbero portarsi a +1 sul Milan (Verona sperando). Dunque, serve testa e gambe contro una squadra di Andreazzoli che non ha nulla più da chiedere al campionato.