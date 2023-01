Ravezzani: «Inter, 20 milioni per Skriniar valgono la pena? Rischio -40»

Dopo le notizie di un’offerta da parte del PSG per avere Milan Skriniar dall’Inter già a gennaio, è arrivato il commento di Fabio Ravezzani. Il direttore di TeleLombardia si chiede se la cessione valga effettivamente la pena, viste le cifre coinvolte

RISCHIO – Fabio Ravezzani non è convinto che la scelta migliore per l’Inter sia quella di accettare l’offerta del PSG per cedere Milan Skriniar a gennaio. Questo il suo pensiero sul suo profilo Twitter: “Se l’Inter vendesse Skriniar supponiamo per 20 milioni, dovrebbe sostituirlo con qualcuno meno forte e spendere almeno 10 milioni. Poi corre il rischio di non superare il turno di Champions League e compromettere la qualificazione per il prossimo anno. Il rischio è di perdere 40 milioni. Ne vale la pena?“.