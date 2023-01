Bentornato Dumfries: con la Cremonese torna titolare per novanta minuti

In Cremonese-Inter Inzaghi ha rilanciato Dumfries tra i suoi titolari. E l’olandese sulla destra ha macinato chilometri, mostrando in primo luogo una buona condizione fisica.

RITORNO TRA I TITOLARI – Cremonese-Inter ha visto il ritorno tra i titolari di Denzel Dumfries. Una cosa che sembra banale, ma che nel 2023 semplicemente non era ancora successa. Anzi, l’olandese veniva da tre panchine consecutive con Verona, Milan ed Empoli. E in quest’ultima gara in particolare Inzaghi gli aveva preferito Bellanova. I 90 minuti giocati a Cremona sono quindi il primo dato da sottolineare. Dumfries è tornato. Anche se non ha giocato proprio al meglio.

CORSA SULLA DESTRA – Il numero 2 ha ripreso il suo posto sulla destra. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Complice la squalifica di Skriniar, Inzaghi ha scelto lui per la fascia, spostando Darmian a fare il difensore. E Dumfries ha dato al ruolo la sua interpretazione offensiva. Facendosi vedere spesso oltre la metà campo, fino in area avversaria. Per un giocatore con così pochi minuti nel 2023, sono da segnalare i km percorsi: con 11,511 l’esterno è stato il terzo che ha corso di più dell’Inter. Ed è stato anche il migliore per velocità in sprint. Un segnale di buona condizione.

SPUNTI OFFENSIVI – Questa invece è la grafica dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale ha giocato 61 palloni, con 53 passaggi tentati realizzati all’83%. Al suo attivo 26 passaggi in avanti, 14 realizzati sulla trequarti offensiva (terzo dell’Inter) e 5 cross, di cui uno a buon fine. 2 occasioni da gol, 2 passaggi chiave e un tiro parato da Carnesecchi. Una presenza offensiva che sulla destra mancava. Quel che gli è mancato, oltre alla precisione negli ultimi metri, è stata l’intesa coi compagni per sfruttare al meglio i movimenti senza palla. Un ritorno comunque promettente per Dumfries, che ha dimostrato di aver ritrovato la giusta forma.