Ravezzani: «Dybala-Inter? Meglio altro. Scudetto, questa la meno favorita»

Fabio Ravezzani, in collegamento su Calciomercato.it, si è espresso sul futuro di Dybala in orbita Inter. Poi sulla lotta Scudetto esprime una sua opinione

SCUDETTO E MERCATO − Le parole di Ravezzani sulla corsa al titolo e non solo: «Io rimango convinto che il Milan sia meno favorito, non per il calendario ma per le ultime due partite. Fa fatica a fare gol e nelle ultime tre partite questo potrebbe rivelarsi determinante. Dybala–Inter? Farei altre scelte, soprattutto se il partner dovesse poi essere Lautaro Martinez. Nel 3-5-2 serve una punta molto forte fisicamente che lanci l’altra. La Joya avrebbe quindi bisogno del miglior Dzeko o di un Lukaku. Dybala all’Inter potrebbe avere un senso se prendesse il posto di Sanchez. Su di lui non si può costruire la squadra, è un meraviglioso di più. A mio avviso l’Inter sarebbe più debole se si presentasse ai nastri di partenza con Dybala-Lautaro, diverso se il club nerazzurro riuscisse a prendere poi anche un centravanti».