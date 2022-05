Mancini: «L’Inter merita più del Milan per un motivo. Si deciderà alla fine»

L’ex calciatore brasiliano di Roma, Inter e Milan, Amantino Mancini, ha commentato la volata Scudetto con le due milanesi in corsa. Nessun dubbio su chi merita la vittoria finale

SCUDETTO − Per Mancini, una squadra merita di più la vittoria finale: «Sono due grandi club che stanno disputando una bellissima stagione. Secondo me l’Inter merita maggiormente lo scudetto perché gioca un calcio migliore. I nerazzurri inoltre sono allenati benissimo da Inzaghi. Per quanto riguarda il calendario, quello del Milan, sulla carta, è più difficile. La squadra di Pioli se la dovrà vedere soprattutto con l’Atalanta che è allenata molto bene da Gasperini. Sono comunque convinto che si deciderà tutto all’ultima giornata».

Fonte: Football news24.it