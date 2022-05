Marani: «Inter, Dzeko o Correa? No dubbi. Servono spessore e carriera»

Matteo Marani, dagli studi di Sky Sport, non ha dubbi su chi schierare in Inter-Empoli accanto a Lautaro Martinez tra Dzeko e Correa. A questo punto della stagione, non serve solo la qualità del giocatore

SCELTA − Marani non ha dubbi tra Dzeko o Correa all’Inter: «Nessuno tra Dzeko e Correa sta brillando, ma io giocherei sempre con Dzeko perché da spessore, ha una carriera di un certo tipo. Con questa classifica, i 3-4 gol fanno la differenza. Questi si dovranno pescare non solo con la qualità ma anche con la storia dei singoli personaggi. Se nel Milan l’uomo che può dare quel qualcosa in più è Ibrahimovic, nell’Inter è proprio Dzeko».