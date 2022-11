Ravezzani: «Apprezzo il comunicato della Curva Nord, ma ho una domanda»

La Curva Nord si è scusata per gli eventi in occasione di Inter-Sampdoria (vedi QUI), il giornalista Fabio Ravezzani attraverso il suo account Twitter si è posto una domanda.

IL COMUNICATO – Ravezzani esprime un suo parere riguardo il comunicato di “scuse” da parte della Curva Nord riguardo le vicende in occasione di Inter-Sampdoria: «Ho letto il comunicato della Curva Nord dell’Inter e ho apprezzato una (seppur parziale) faticosa presa di coscienza degli errori commessi. Ma c’è una domanda, una sola, a cui dovrebbero rispondere in modo netto e inequivocabile. E riguarda loro come entità».