Lautaro Martinez demolito dopo Argentina-Messico: pagella impietosa – TS

Lautaro Martinez protagonista di una prestazione incolore ieri in Argentina-Messico (vedi articolo). Tuttosport è moltocritico: la pagella dell’attaccante dell’Inter è emblematica.

BOCCIATO SENZA APPELLO – È Lautaro Martinez il peggiore di Argentina-Messico per Tuttosport. Il voto dato al numero 10 dell’Inter è tutto un programma: 4.5. La motivazione è ancora più dura: “Non riesce mai a incidere né a far salire la squadra”. Il suo sostituto Julian Alvarez, che lo ha rimpiazzato al 62′, prende 7 e di lui si dice che rianima l’Argentina. Male anche Rodrigo de Paul e Guido Rodriguez, gli altri due sotto la sufficienza con un 5. Per il resto quasi tutti 6.5, con Enzo Fernandez che riceve 7 e Lionel Messi 7.5 dopo il gol che ha sbloccato l’incontro. Per Lautaro Martinez fin qui Mondiali in salita senza aver ancora trovato una giocata di spessore.

Fonte: Tuttosport – r. col.