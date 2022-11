Dimarco ‘nuovo Perisic’ per l’Inter: ora gli manca solo un dato – CdS

Dimarco ha avuto una svolta a fine settembre, con alcune buone prestazioni con l’Italia, che lo ha portato al definitivo lancio anche con l’Inter. Per il Corriere dello Sport al laterale classe ’97 manca solo una caratteristica.

IN ASCESA – Federico Dimarco è definito la nota più lieta della prima parte di stagione dell’Inter, sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano romano fa un parallelo con Ivan Perisic, titolare nel ruolo fino a sei mesi fa, pur con caratteristiche differenti: meno fisico e sprint, così come minor capacità di andare via nell’uno contro uno. Da parte sua, però, Dimarco fa valere un sinistro migliore e l’abilità nei calci piazzati. Seguito con particolare attenzione da Roberto Mancini fin dai tempi del settore giovanile, ha definitivamente superato nelle gerarchie Robin Gosens. Per Dimarco c’è ancora uno step da fare: più gol.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno