Curva Nord: «Inter-Sampdoria, episodi spiacevoli. Vogliamo chiarire»

Attraverso un comunicato ufficiale, la Curva Nord dell’Inter è voluta tornare su quanto accaduto nel settore durante la partita contro la Sampdoria, che ha sollevato diverse polemiche. Proprio di questo la frangia più calda della tifoseria nerazzurra ha voluto parlare, sottolineando la voglia di ricucire lo strappo con i tifosi presenti.

COMUNICATO UFFICIALE – La Curva Nord torna sugli avvenimenti di Inter-Sampdoria. Con l’intenzione di mettere a tacere una volta per tutte le polemiche createsi per quanto avvenuto nel settore. Questo il comunicato sulla pagina Facebook ufficiale: “Dopo una pausa di riflessione torniamo sui fatti accaduti durante Inter-Sampdoria. Vogliamo lanciare un segnale distensivo nei confronti del popolo nerazzurro e ricucire lo strappo creatosi con chi quel giorno era in Curva. Sono mancati dei passaggi fondamentali e probabilmente qualcuno ha sbagliato, di questo ci scusiamo. Nel rispetto del dolore e della famiglia abbiamo scelto l’abbandono, mettendo in secondo piano l’evento sportivo. Scelta più o meno condivisibile, ma fraintesa. Ora vogliamo andare avanti e chiediamo a coloro che si sono sentiti offesi dalle modalità di alcuni singoli di contattarci per chiarire la situazione. Speriamo di riavere tra noi tutti coloro che hanno l’Inter nel cuore“.