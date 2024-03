Ravanelli: «Inter, seconde linee forti come i titolari. Entusiasmo»

Fabrizio Ravanelli non accetta più chi definisce le seconde linee non dello stesso livello nell’Inter. L’ex calciatore è chiaro su Pressing.

CO-TITOLARI – Fabrizio Ravanelli è chiaro: «Abbiamo sfatato un tabù sull’Inter che gioca benissimo. Che non ci sono seconde linee: le seconde linee ci sono e sono forti come le prime. Quando entri in un contesto come quello di quest’anno anche chi è in panchina quando entra riesce a giocare alla stessa maniera dei titolari. Sono ragazzi pieni di entusiasmo, si aiutano, c’è una precisa idea di gioco. Le scuse di Barella? Credo che quando uno ammette l’errore faccia una cosa corretta. Ha fatto un bel gesto, serva da lezione per Barella adesso».