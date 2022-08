Ranocchia KO, Stroppa: «Caviglia sotto, pensa che sia qualcosa di grave»

Ranocchia ha subito un brutto infortunio durante Napoli-Monza, si attendono accertamenti. L’ex Inter così come il tecnico Stroppa sono però abbastanza preoccupati

CAVIGLIA KO − L’ex Inter Andrea Ranocchia è uscito in barella durante Napoli-Monza, match terminato 4-0 per i partenopei. Esordio da dimenticare per il difensore che rischia un lungo stop. Anche il tecnico brianzolo Giovanni Stroppa è pessimista: «Ho appena parlato con il giocatore, lui pensa che sia qualcosa di grave. Stasera o domattina farà gli accertamenti dovuti. Purtroppo gli è rimasta sotto la caviglia nella scivolata, attendiamo con ansia».