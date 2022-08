Dzeko soluzione a un ‘vecchio’ problema: importanza da non sottovalutare

La presenza di Edin Dzeko nel quartetto degli attaccanti di Simone Inzaghi risolve un vecchio problema avuto ai tempi di Antonio Conte in panchina. Ovvero un vice che potesse garantire a Romelu Lukaku la possibilità di riposare, per essere ancor più devastante in campo.

TRE ANNI DI RITARDO – L’importanza di Edin Dzeko nel quartetto degli attaccanti dell’Inter di Simone Inzaghi non è assolutamente da sottovalutare. Non è un caso che, infatti, Antonio Conte lo volesse già in nerazzurro ormai tre stagioni or sono. Le qualità fisiche e tecniche del bosniaco sono perfette per garantire un cambio (a partita in corso, o in gare con un approccio più semplice sulla carta) a Romelu Lukaku. Un lusso su cui Antonio Conte non aveva potuto al tempo fare affidamento, dovendo quindi spremere il belga garantendogli pochi minuti di riposo. Un lusso su cui invece può ora contare Inzaghi, che grazie a Edin Dzeko non ha solo più soluzioni tattiche, ma anche la possibilità di permettere al numero 90 di essere sempre al top della condizione. Ed essere più devastante in campo, grazie alle qualità soprattutto fisiche che lo hanno reso un attaccante dominante in Serie A.