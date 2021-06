Radu in scadenza con la Lazio, l’Inter resta in corsa per il difensore rumeno richiesto da Simone Inzaghi per il difensore. Secondo quanto riportato oggi dal “Corriere dello Sport”, anche Dimarco potrebbe ricoprire quel ruolo, ma il suo destino potrebbe già essere scritto.

TRATTATIVA – Radu è una richiesta precisa di Simone Inzaghi come sostituto di Alessandro Bastoni, considerando anche l’uscita di Aleksandar Kolarov. Il trentaquattrenne rumeno può ricoprire appunto il ruolo di difensore nel centro-sinistra, così come anche Federico Dimarco, un jolly capace di ricoprire più ruoli oltre quello naturale, cioè l’esterno sinistro. La sensazione però, secondo il “Corriere dello Sport”, è che l’ex Verona sarà presto ceduto vista la richiesta e la possibilità di poter fare cassa con una sua cessione. Tornando al laziale, è in scadenza il 30 giugno e rappresenterebbe per l’Inter un rinforzo low cost gradito dal tecnico, con la possibilità di firmare un contratto di un anno (più uno).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti