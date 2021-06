De Zerbi: «Eriksen, immagini forti. Gli auguro di tornare alla normalità»

De Zerbi in una lunga intervista concessa al “Corriere dello Sport” dove spiega la scelta di allenare o Shakhtar Donestk, manda un messaggio di vicinanza anche al centrocampista dell’Inter, Christian Eriksen.

PER ERIKSEN – De Zerbi in una lunga intervista manda un messaggio di vicinanza anche a Christian Eriksen, e si complimenta con i suoi compagni di Nazionale per il gesto: «Le immagini in tv sono state fortissime e mi hanno scosso. Auguro a Eriksen di tornare a una vita normale e poi a quella di calciatore, perché un talento come lui merita di esprimersi sul campo. Ma nella memoria è rimasta cristallizzata la fotografia dei suoi compagni. Momento unico, commovente».

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano

