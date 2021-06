L’Inter per quanto riguarda la fascia sinistra adesso è concentrata su Marcos Alonso. Questa è la novità riportata dal “Corriere dello Sport” questa mattina. Ecco le possibili mosse per arrivare allo spagnolo.

FASCIA SINISTRA – Inter, la priorità oggi non è più Emerson Palmieri. Secondo il quotidiano romano a firma di Andrea Ramazzotti, le attenzioni dei nerazzurri si stanno concentrando su Marcos Alonso, esterno di proprietà di Chelsea (così come Emerson) con un passato già in Serie A. Lo spagnolo sarebbe l’ideale per Simone Inzaghi per quanto riguarda la fascia sinistra. Il calciatore a quel punto sarebbe il titolare nel 3-5-2, con Ashley Young suo sostituto. Qualora Achraf Hakimi dovesse andare al Chelsea, l’ex Fiorentina potrebbe rientrare nella trattativa. Se invece l’esterno marocchino dovesse andare al Paris Saint-Germain, allora i nerazzurri faranno di tutto per trattare con i blues e aggiudicarsi l’esterno sinistro.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti