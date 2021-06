Radu, oggi la scelta? L’Inter ha fiducia. In giornata l’annuncio di Cordaz – CdS

Radu, secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, già questa mattina potrebbe dare una risposta definitiva all’Inter. In giornata anche l’annuncio ufficiale di Cordaz.

ATTESA – Stefan Radu, già questa mattina potrebbe arrivare la risposta definitiva riguardo il suo futuro. L’Inter ha fiducia di poter vedere il difensore ad Appiano Gentile, forte dell’ottimo rapporto tra lui e Simone Inzaghi. La Lazio non molla e si sente ancora in corsa per il rinnovo. Sempre oggi dovrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale di Alex Cordaz, che nella giornata di ieri ha effettuato le visite mediche e firmato il suo nuovo contratto con l’Inter (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

