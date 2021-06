Eriksen, dalla Danimarca notizie confortanti. A luglio a Milano per nuovi esami – CdS

Eriksen come riportato ieri è stato sottoposto all’operazione per l’impianto del dispositivo ICD (vedi articolo). Come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, il calciatore adesso tornerà a casa per un periodo di riposo.

ESAMI – Eriksen oggi o domani tornerà a casa per un periodo assoluto di riposo con la sua famiglia. L’Inter non andrà in Danimarca e lo lascerà riposare. A luglio probabilmente sarà lui a venire a Milano per sottoporsi a un nuovo ciclo di esami e capire la situazione che ad oggi sembra ancora poco chiara. Dalle prime analisi effettuate, però, sono state escluse patologie particolari che avrebbero di fatto chiuso definitivamente la carriera del calciatore.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.