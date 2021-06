Morto Giampiero Boniperti, grave lutto nel mondo del calcio

È morto Giampiero Boniperti, simbolo della Juventus. L’ex calciatore e presidente onorario del club bianconero aveva novantadue anni. A renderlo noto la famiglia.

LUTTO – Il calcio italiano piange la scomparsa di Giampiero Boniperti, ex calciatore della Juventus e presidente onorario del club bianconero. Boniperti, che negli ultimi anni si era ritirato a vita privata, avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 4 luglio. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma privata per volere dei suoi cari. la Redazione di Inter-News.it si unisce al cordoglio della famiglia.