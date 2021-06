Inter, cambia il mercato? Da Kovacic a Van de Beek: tutti i nomi – CdS

Inter, lo stop di Christian Eriksen potrebbe modificare i piani di mercato dell’Inter. Secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, da Mateo Kovacic a Van de Beek, ecco tutti i nomi per il centrocampo nerazzurro.

A CENTROCAMPO – L’Inter dovrà tenere inevitabilmente in considerazione la situazione legata a Christian Eriksen. Il suo stop potrebbe modificare i piani di mercato del club. Simone Inzaghi vuole un giocatore tecnico in quel ruolo, un po’ alla Luis Alberto, per questo motivo Christian Eriksen sarebbe l’ideale. In attesa di nuovi sviluppi, il suo sostituto potrebbe essere Stefano Sensi, ma gli infortuni ripetuti non possono essere una garanzia. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra nelle ultime ore avrebbe effettuato delle prime valutazioni sui possibili sostituti, come per esempio Kovacic e Van de Beek. Proprio l’olandese è finito ai margini del Manchester United, e anche Kovacic non è più una prima scelta al Chelsea. Non a caso il suo nome sarebbe stato inserito come possibile contropartita per arrivare ad Achraf Hakimi. Sempre per restare in tema centrocampisti, in Viale della Liberazione – secondo quanto riportato dal quotidiano romano -, sarebbe arrivata anche una telefonata esplorativa da Stipcic, agente di Calhanoglu.

IN SPAGNA – Non solo Premier League, spostandosi in Spagna ci sarebbero alcuni esuberi interessanti, come per esempio Ceballos e Odegaard del Real Madrid, entrambi rientrati dal prestito all’Arsenal. A Barcellona anche una vecchia conoscenza come Coutinho.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno.