Inter, Radu è sempre più vicino: pronto un annuale per il difensore – TS

Sulle colonne dell’edizione odierna di “Tuttosport” tiene banco la questione relativa al mercato in casa Inter. Secondo quanto riferito dal quotidiano, Stefan Radu è sempre più vicino a vestire i colori nerazzurri

VICINO – L’Inter, dopo Alex Cordaz, potrebbe accogliere a breve un nuovo acquisto. Secondo quanto riferito dal “Tuttosport”, infatti, Stefan Radu è sempre più vicino ai nerazzurri: il difensore, bandiera della Lazio e pupillo di Simone Inzaghi, avrebbe sciolto le ultime riserve sul suo futuro e dovrebbe approdare presto a Milano. I contatti tra la dirigenza nerazzurra ed il calciatore sono stati proficui, tanto che, riferisce il quotidiano, potrebbero esserci novità già in giornata. Per lui pronto un contratto annuale: prenderà il posto di Kolarov, destinato a salutare, come ruolo di vice-Bastoni.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport