Protti: «Inter, uscire dall’Europa una fortuna! In due per lo Scudetto»

Igor Protti, ex attaccante con un lungo passato specialmente nel Livorno, ha parlato ai microfoni di “TMW Radio”. Tra i temi trattati anche il vantaggio per l’Inter in campionato dopo l’eliminazione dalla Champions League.

FORTUNA E SCUDETTO – L’ex attaccante Igor Protti ha parlato della corsa per la vittoria della Serie A: «Paradossalmente qualche mese fa, quando l’Inter è stata l’unica squadra a uscire dall’Europa, è stata per loro una fortuna. Si sono potuti concentrare solo sul campionato e si sono ritrovati davanti anche grazie a un allenatore super motivato. Pensavo a tre o quattro squadre in lotta per lo Scudetto, ma ormai mi sembra tutto ridotto a una corsa a due tra i nerazzurri e il Milan».