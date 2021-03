Hakimi, niente sorprese: la scelta del CT per Mauritania-Marocco

Nessuna sorpresa in vista di Mauritania-Marocco, sfida valevole per le qualificazioni africane al Mondiale 2022 in Qatar. Achraf Hakimi, esterno in forza all’Inter, sarà in campo dal primo minuto.

TITOLARE – Niente riposo per Achraf Hakimi. Il Commissario Tecnico Valid Halihodzic ha infatti (senza troppe sorprese) deciso di puntare dal primo minuto sull’esterno dell’Inter nella sfida di questa sera Mauritania-Marocco.