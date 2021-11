Prima Pagina IN Edicola: liberazione Inter! Agli ottavi dopo dieci anni

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Liberazione Inter. Champions League, battuto lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi con una doppietta di Dzeko (2-0). Agli ottavi dopo dieci anni, gioia Inzaghi: «Grande traguardo». I nerazzurri dominano e ringraziano il Real Madrid. Super green pass, la stretta del Governo: dal 6 dicembre allo stadio solo i vaccinati.

TUTTOSPORT

Dzegol. Vai, Inter! Dzeko, innescado da super Perisic, stende lo Shakhtar Donetsk (2-0): ottavi Champions League dopo dieci anni.