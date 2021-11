Preiti: «Inter forse migliorata dallo scorso anno. Perisic protagonista»

Perisic è stato devastante in Inter-Shakhtar Donetsk 2-0, non solo per l’assist del raddoppio di Dzeko (vedi pagelle). Il dirigente Preiti, ospite di Sportitalia Mercato, esalta il croato e ritiene che ora con Inzaghi si stia facendo meglio dell’anno scorso con Conte.

CRESCITA CONTINUA – Antonello Preiti vede nell’Inter di Simone Inzaghi un miglioramento rispetto alla squadra di Antonio Conte: «È una squadra che gioca bene. È cambiato poco, anzi forse è migliorata dallo scorso anno sotto il punto di vista del gioco. Ha dei protagonisti come Ivan Perisic, che sta giocando con continuità ed è un giocatore importante. Ma è tutto l’organico dell’Inter che dà sensazioni, alla fine trova sempre lo spunto e sarà sicuramente una protagonista in Champions League e in campionato».