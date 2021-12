Prima Pagina IN Edicola: l’Inter vuole vincere per Eriksen! Cerca l’allungo

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter contro Inter. A Salerno (20.45) i nerazzurri per l’allungo in vetta alla classifica. Inzaghi vuole superare Conte e mettere le mani sul titolo d’inverno. L’obiettivo è quota 46 per “staccare” Antonio di cinque punti al giro di boa. In attacco Simone punta sulla coppia Dzeko-Sanchez. Eriksen ai saluti. Offerte bocciate, appello della Lega: «La Salernitana finisca la stagione».

TUTTOSPORT

Eriksen rescinde. Ciao Chris, «vinceremo per te!» L’Inter stasera a Salerno cerca la sesta vittoria di fila e l’allungo scudetto.