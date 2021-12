Breda: «Inter, i meriti vanno dati a Conte. Ma Inzaghi sta giocando meglio»

Breda, da allenatore, non dimentica quanto fatto da Conte nel precedente biennio con l’Inter. Ospite di Sportitalia Mercato, segnala però come Inzaghi non stia facendo certo peggio.

LINEA DI CONTINUITÀ – Roberto Breda elogia Simone Inzaghi e non solo: «Gran lavoro all’Inter? Sì, però io voglio dare i meriti ad Antonio Conte. Non tanto dal punto di vista del campo, tattico, ma dal punto di vista della mentalità. È successa la stessa cosa alla Juventus: crea una mentalità fantastica. Ha un approccio alla gara, soprattutto nelle piccole perché le grandi si preparano da sole, che non le sbaglia mai. Conte è bravo proprio a creare l’ambiente, poi Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro. Gioca meglio dell’anno scorso, ha valorizzato gente che non era protagonista e sta facendo un lavoro fantastico. Per me si può aprire un ciclo, soprattutto in Italia. Sicuramente ha raggiunto una consapevolezza nel gioco alta, che gli altri faticano a controbattere».