Salernitana-Inter, nel caos societario Colantuono fa la sua formazione

Salernitana-Inter si giocherà alle 20.45. Colantuono ha seri problemi da affrontare, ossia quelli legati alla situazione societaria (vedi articolo), ma nel frattempo deve pure mettere in campo una formazione competitiva.

CON LA TESTA ALTROVE – Per Salernitana-Inter i campani non scenderanno certo nella miglior situazione possibile. La vicenda del passaggio di proprietà, al momento, non si è chiusa e la Lega Serie A darà una proroga per evitare l’esclusione a campionato in corso. Questo permette a Stefano Colantuono di poter preparare la partita evitando il rischio che sia la penultima, ma il momento è certamente difficile e non solo per l’ultimo posto in classifica. I campani hanno fatto turnover martedì in Coppa Italia, dove è arrivata una sconfitta per 1-0 contro il Genoa, oggi si rivedranno alcuni dei migliori. Fra questi Franck Ribéry, tenuto a riposo per precauzione e che appare recuperato. Per il francese ci sarà anche un premio speciale (vedi articolo).

LE SCELTE – Nella Salernitana che scenderà in campo alle ore 20.45 ci saranno due ex Inter sicuri e un terzo in ballottaggio. In porta va Vid Belec, in attacco Federico Bonazzoli è quello che sta facendo meglio e la maglia è quindi certa. Con lui, oltre al già citato Ribéry che farà il trequartista (nel 4-3-1-2 o 4-3-2-1), più Simy di Milan Djuric. Poi c’è il dubbio legato all’altro ex nerazzurro Joel Obi, che si gioca il posto con Grigoris Kastanos. Completano il centrocampo Francesco Di Tacchio e Lassana Coulibaly. In difesa proseguono le assenze di Matteo Ruggeri, Stefan Strandberg e Nadir Zortea, che riducono le opzioni. Davanti al già citato Belec previsti Frédéric Veseli e Luca Ranieri da terzini, con Norbert Gyombér e Luca Bogdan come centrali. Questa la probabile formazione di Colantuono per Salernitana-Inter: Belec; Veseli, Gyombér, Bogdan, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Simy, Bonazzoli.