Prima Pagina IN Edicola: l’Inter con Rothschild per i 400 milioni di rosso

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

La svolta: Zhang lascia la guida di Suning. Allarme debito. Il club nerazzurro si affida a Rothschild per rifinanziare il “rosso” da quattrocento milioni. Il 22 agosto riparte un campionato che promette grandi emozioni. L’Inter campione comincia col Genoa, il 24 ottobre il duello fra Allegri e Inzaghi.

TUTTOSPORT

La nuova Serie A. Lazio-Inter all’ottava, poi Inter-Juventus.