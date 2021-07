Gravillon: «Con l’Inter la mia prima grande emozione. Reims, spero bene»

Gravillon nel pomeriggio è diventato un nuovo giocatore del Reims (vedi articolo). Il difensore arrivato dall’Inter, ai canali ufficiali del club francese, parla di cosa si aspetta dalla sua esperienza.

CRESCITA – Andreaw Gravillon torna in Francia. Il difensore, nel presentarsi, ricorda quando vinse la Coppa Italia Primavera con l’Inter, nel 2016: «Fu una grande gioia. L’Inter non vinceva il torneo da quasi dieci anni, mi pare, è stato un momento decisivo per me e una delle mie prime emozioni da giocatore. Le mie caratteristiche? È vero che non mi piace prendere gol. Ma, quando succede, devi fare in modo di guardare avanti, dal primo all’ultimo minuto. Il Reims? Il primo contatto è stato importante per me, ho sentito subito che c’era grande voglia da parte della società. Non ci ho pensato due volte, so che la Ligue 1 è un campionato complicato ma è anche una cosa che mi motiva. Spero di fare bene qui».

Fonte: Stade-de-Reims.com