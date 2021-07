Bellerin, c’è il suo OK per andare all’Inter. Resta questione formula – Sky

Fosse per Bellerin lui sarebbe già il sostituto di Hakimi con l’Inter. C’è però da convincere l’Arsenal, per accettare la formula del prestito con diritto di riscatto. Ne parla Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

DRITTI SULL’OBIETTIVO – In queste settimane si è parlato di tanti possibili sostituti di Achraf Hakimi. Il nome sul quale Gianluca Di Marzio ha più conferme è uno: «L’Inter sta aspettando di capire quando e se l’Arsenal aprirà al prestito con diritto di riscatto per Bellerin. Il giocatore ha già dato l’OK, sta spingendo per andare all’Inter ed è solo una questione di formula».