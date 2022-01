Prima Pagina IN Edicola: Inter, rimonta e sorpasso! Sensi-gol, resta o saluta?

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, Sensi unico. Coppa Italia, successo ai supplementari (3-2) con un gol del possibile partente. L’Empoli fa soffrire Inzaghi, poi cede. E stasera tocca alla Roma. Rimonta e sorpasso dopo l’1-2 dei toscani. L’infortunio di Correa potrebbe far saltare il prestito alla Sampdoria del centrocampista. Gravina: «Anche in Serie A è arrivato il momento dei playoff, salvaguardando il merito raggiunto in classifica». Mertens: «La corsa scudetto? Inter, ma non è finita».

TUTTOSPORT

Sensi: gol, saluti e baci. Ottavi Coppa Italia: la mezzala firma il sofferto 3-2 Inter sull’Empoli. Ora lo attende la Sampdoria.