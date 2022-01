VIDEO – Sassuolo-Cagliari 1-0, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Sassuolo-Cagliari, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



LA PRIMA VOLTA – Sassuolo-Cagliari 1-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Sassuolo accede ai quarti di finale, traguardo che fin qui non aveva mai raggiunto nella sua storia. Il Cagliari, rimaneggiato e con due nuovi positivi (Alessio Cragno e Alessandro Deiola), ci prova con una formazione imbottita di giovani. Sfiora pure il gol con Dalbert Henrique, che appena dopo il quarto d’ora di testa manda a lato. Al 18′ il vantaggio è invece neroverde: cross di Rogério e deviazione a centro area di Abdou Harroui, al primo gol in Italia. Potrebbe raddoppiare Giacomo Raspadori, bravo a prendere il tempo alla difesa ospite per poi mandare sul palo esterno. Poco dopo lo sfiora Gianluca Scamacca, con un tiro anche leggermente deviato. Nella ripresa esce però il Cagliari, dopo che il Sassuolo ha una tripla occasione: battuta di Grégoire Defrel, respinta di Boris Radunovic e Andrea Carboni mura nell’area piccola sia Raspadori sia Harroui. Gol annullato a Dalbert a seguito di una serie di rimpalli, per un fuorigioco di Luca Gagliano (casuale) visto al VAR. Poco dopo l’ora di gioco segna anche l’ex Leonardo Pavoletti, in allungo su cross di Nahitan Nandez che però è leggermente avanti quando riceve palla. Anche qui lungo check e conferma dell’1-0, che non cambia più. Per il Sassuolo ci sarà la trasferta con la Juventus.

Video con gli highlights di Sassuolo-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.