Prima Pagina IN Edicola: l’Inter punta quota 100, Icardi-Juventus per sei mesi

CORRIERE DELLO SPORT

Pioli-Spalletti è già spareggio per l’anti-Inter. La volata per il titolo d’inverno. Calendario, infortuni, forma: Inzaghi avanti, i due rivali col fiato grosso. Gasperini in agguato.

TUTTOSPORT

Inter, Inzaghi obiettivo quota 100. Un 2021 da record: i nerazzurri sono a due lunghezze dai cento punti e cento gol nell’anno solare. Juventus-Icardi per sei mesi. Bianconeri a caccia di un attaccante per gennaio: difficile arrivare subito a Vlahovic o Scamacca, il club punta a un prestito con diritto di riscatto dell’argentino che nel PSG gioca poco e cerca una squadra per il rilancio.