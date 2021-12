Antonello: «Stadio? Progetto su cui l’Inter punta, speriamo venga finalizzato»

Antonello, Amministratore Delegato Corporate dell’Inter, si è fermato a parlare con Milan News a margine di un evento andato in scena stasera a Milano. Inevitabile una battuta sulla questione dello stadio, che riguarda anche i rossoneri.

LA SPERANZA – Alessandro Antonello parla del nuovo stadio di Milano, con le volontà di Inter e Milan: «Ci auguriamo che il progetto che abbiamo presentato ormai un anno e mezzo, che non è solo per i club ma anche per la città, possa essere finalizzato. I prossimi passi sono quelli della decisione sul progetto che verrà svolto. Ripetiamo, è un progetto su cui puntiamo molto. Non solo per noi club, per tornare ad essere competitivi in Europa, ma anche per rilanciare un quartiere, rilanciare per la città un nuovo modello che sia particolarmente attento alle esigenze dell’ambiente, del verde. Ci auguriamo che il percorso da svolgere possa essere il più veloce possibile per poter donare alla città un nuovo impianto».

Fonte: milannews.it – Antonello Gioia