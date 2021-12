VIDEO – Venezia-Ternana 3-1, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Venezia-Ternana, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Pier Luigi Penzo.



TRIS NELLA RIPRESA – Venezia-Ternana 3-1 nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Con i gol tutti nel secondo tempo il Venezia accede agli ottavi dove affronterà l’Atalanta. In avvio segnerebbe la Ternana, con una carambola, ma un fuorigioco di Simone Mazzocchi che sfiora il pallone porta il VAR ad annullare. Tanti cambi nei padroni di casa e sono proprio due novità di Paolo Zanetti a firmare il vantaggio: su cross dalla destra Dor Peretz appoggia per Daan Heymans che apre il destro dal limite e fa 1-0 al 49′. Dura appena quattro minuti il vantaggio, poi una splendida punizione di Stefano Pettinari da poco più di venti metri scavalca la barriera e vale il pareggio. Negli arancioneroverdi entra Domen Crnigoj ed è subito decisivo, con un destro dal limite per il 2-1 al 66′. Stavolta niente ripresa della Ternana, anzi il Venezia la chiude all’81’. Su cross d’esterno di Dennis Johnsen un rimpallo favorisce Francesco Forte, che al secondo tentativo riesce a mettere in rete nell’area piccola.

Video con gli highlights di Venezia-Ternana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.