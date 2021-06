La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, Calhanoglu firma. Modric e Perisic: Croazia agli ottavi con l’Inghilterra, Scozia e Repubblica Ceca KO.

TUTTOSPORT

Inter, Alibaba può salvare Suning. Il colosso di Jack Ma possiede già il 20% del gruppo di Zhang.