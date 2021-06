Dimarco pedina di scambio: l’Inter lo (ri)propone per avere un portiere – SI

Dimarco dal 1° luglio tornerà a vestire la maglia nerazzurra ma non è detto che rimanga a Milano. Il giornalista Alfredo Pedullà, in chiusura di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, racconta il tentativo (fallito) per completare il pacchetto dei portieri

TENTATIVO DI SCAMBIO – L’Inter continua la sua ricerca per il ruolo di nuovo dodicesimo, in vista della partenza di Andrei Radu (vedi articolo). Fallito – per ora – il tentativo per Luigi Sepe del Parma (vedi articolo), si torna a bussare alla porta dell’Hellas Verona. L’Inter ha proposto uno scambio tra l’attuale numero 1 gialloblù Marco Silvestri e l’esterno mancino Federico Dimarco, che rientrerà a Milano proprio dopo la stagione in prestito a Verona. Risposta? Negativa. Il Verona preferisce monetizzare da Silvestri, che è in scadenza in data 30 giugno 2022. L’Inter ci proverà nuovamente per il portiere, cambiando però proposta. Dimarco per il momento torna per restare, ma potrebbe diventare una pedina di scambio per altre operazioni.