Jordi Alba, l’Inter ci prova! Proposta con giocatori al Barcellona

Jordi Alba entra nel mirino dell’Inter. Lo segnala il quotidiano catalano Mundo Deportivo, che ritiene come la proposta nerazzurra includa anche dei giocatori in un ipotetico scambio.

SI FA? – Dopo aver parlato tanto di Lautaro Martinez al Barcellona ora il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo cambia fronte e annuncia come ci sia un interesse nerazzurro per un giocatore dei catalani. Ecco la prima pagina del giornale che sarà in edicola fra qualche ora: “L’Inter va per Jordi Alba. Il club milanese vuole il laterale, che ha un contratto fino al 2024 e con un ingaggio elevato. La sua proposta include giocatori dei nerazzurri che potrebbero interessare al Barça“.

IL COMMENTO – Sull’ipotesi Jordi Alba si è espresso Gianluca Di Marzio: «Abbiamo fatto delle verifiche velocissime e non ci risulta. La prima scelta dell’Inter resta Marcos Alonso del Chelsea, in caso di addio di Achraf Hakimi».