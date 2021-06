Marinozzi: «Calhanoglu? Ho dubbi sulla posizione all’Inter. A 0 importante»

Calhanoglu è ufficialmente un giocatore dell’Inter da questo pomeriggio. Andrea Marinozzi, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, parla dell’arrivo del turco a parametro zero dal Milan.

COLPO GRATIS – Andrea Marinozzi mostra qualche perplessità su Hakan Calhanoglu: «Soprattutto nel finale di stagione non ha trovato continuità, come nella prima parte e nella parte finale della scorsa stagione. I dubbi che ho sono anche nella posizione che occuperà all’Inter: alla Luis Alberto, da mezzala di qualità. Lui ha giocato da trequartista, nella Turchia da esterno non eccezionale in quella posizione. Simone Inzaghi deve lavorarci per farlo giocare lì e dargli la continuità di rendimento che abbiamo visto. Poi c’è l’aspetto economico: prenderlo a parametro zero è assolutamente importante».