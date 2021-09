Prima Pagina IN Edicola: Inter-Atalanta, pari spettacolo. Fa felice solo Pioli

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Emozioni, reti e polemiche: il 2-2 di Inter-Atalanta fa felice solo Pioli.

TUTTOSPORT

Inter stop, che Dea! Sfida spettacolo a San Siro: segna Lautaro Martinez, l’Atalanta ribalta con Malinovskyi e Toloi, pari di Dzeko, rigore fallito da Dimarco e gol annullato a Piccoli.