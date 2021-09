Jeda: «L’Inter fa bel calcio, non è solo ritmo. Errori? Se vinci non li ricordi»

Jeda, nel corso di Calcio Weekend su Sportitalia, analizza la prestazione dell’Inter contro l’Atalanta. L’ex attaccante ritiene che, in ogni caso, la squadra di Simone Inzaghi sarà protagonista.

POSITIVI COMUNQUE – L’Inter esce dal Meazza con un pareggio nell’anticipo della sesta giornata di Serie A. Per Jeda il bicchiere è mezzo pieno: «L’Inter mi piace perché gioca un bel calcio, non è solo sul ritmo. Poi nelle particolarità uno può sostituire Lautaro Martinez o Nicolò Barella, ma se si vince non ci si ricorda degli errori dell’allenatore. Il ritmo dell’Atalanta è molto alto, sono convinto che col passare del campionato verrà sempre più fuori».