De Vrij: «Inter-Atalanta partita dura, prendiamo gli aspetti positivi»

De Vrij ammette le difficoltà di Inter-Atalanta, partita finita 2-2 con tantissime occasioni nel finale (vedi highlights). Il difensore olandese, via Twitter, prova comunque a trovare qualcosa di positivo dal pareggio.

PUNTO DA NON BUTTARE – Per Stefan de Vrij non è stato semplice gestire le tante opportunità create dai bergamaschi in Inter-Atalanta. Il difensore, in campo novanta minuti al Meazza, affida al suo profilo ufficiale Twitter le considerazioni dopo il pareggio per 2-2. “Una partita dura. Prendiamo le cose positive e andiamo avanti! Forza Inter”.

Tough game. Let's take the positives and move ahead! ⚫🔵 #ForzaInter pic.twitter.com/Wi11TAThk4 — Stefan de Vrij (@Stefandevrij) September 25, 2021

Il prossimo impegno sarà martedì alle ore 18.45 a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk, nella seconda giornata del Gruppo D di Champions League.