Prima Pagina IN Edicola: derby show ma grande frenata. Recrimina l’Inter

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

La grande frenata. Pari nel derby e al Maradona: Milan e Napoli restano in testa a +7. Autogol di de Vrij e rigore fallito da Lautaro Martinez: recrimina l’Inter (1-1). L’ex Calhanoglu segna ed esulta. Pioli: «Siamo stati forti e coraggiosi». Inzaghi: «Bicchiere mezzo vuoto, abbiamo creato tante occasioni».

TUTTOSPORT

Ma che bel derby show! Milan e Inter danno spettacolo e pareggiano una sfida che lascia i rossoneri in testa alla classifica con il Napoli, frenato dal Verona.