VIDEO – Napoli-Verona 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Verona, posticipo pomeridiano della dodicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



REPLAY – Napoli-Verona 1-1 nel posticipo pomeridiano della dodicesima giornata di Serie A. Il Napoli si ferma come nell’ultima partita della scorsa stagione, ma stavolta non perde posizioni perché è pareggio anche nel derby Milan-Inter. David Ospina subito impegnato, con una gran parata su destro dal limite di Gianluca Caprari. Al 13′ però si arrende, quando ancora Barak mette a sedere Mario Rui e dal fondo crossa nell’area piccola per il tocco in caduta di Giovanni Simeone. È il nono gol in questa Serie A per il Cholito, settimo nelle ultime quattro partite. Il Napoli però reagisce subito, cinque minuti dopo un tiro di Giovanni Di Lorenzo non irresistibile finisce sotto le gambe di Lorenzo Montipò. Prima dell’intervallo il rientrante Victor Osimhen si gira bene, il suo sinistro si stampa sul palo. Daniel Bessa, entrato al 75′ e ammonito cinque minuti dopo, all’88’ si prende il secondo giallo: Hellas in dieci. Sulla punizione calcia Dries Mertens e colpisce il secondo palo di giornata. Il Verona rimane persino in nove, con l’altro subentrato Nikola Kalinic che in campo dall’84’ si fa ammonire un minuto più tardi e al 93′ becca il secondo giallo a sua volta (molto discusso, a gioco fermo), ma il Napoli non sfonda.

Video con gli highlights di Napoli-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.