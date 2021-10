Prima Pagina IN Edicola: Barella chiede di più all’Inter, due big su di lui

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Barella vuole di più. Chiede sei milioni, l’Inter ne offre quattro: due big lo cercano. Mercato e rinnovi nel vivo: sul centrocampista gli occhi di Atlético Madrid e PSG. Per il club nerazzurro Nicolò è una bandiera ma resta ancora ampia la distanza tra le parti. Lo spareggio dei quattro maestri. Sarri-Inzaghi e Allegri-Mourinho: che sfide. Lazio-Inter e Juventus-Roma decidono chi accelera e chi resta fermo un giro: l’ottava è la giornata clou.

TUTTOSPORT

Compro tutti. Ciclone Newcastle sul mercato. Bin Salman dopo l’acquisto del Newcastle può diventare il grande protagonista del mercato. In Italia, oltre a puntare su Conte per la panchina, il principe saudita può mettere nel mirino Chiesa, de Ligt, de Vrij, Kessié e Brozovic.