Perisic: «Croazia-Slovacchia? Risultato non corretto! Per i Mondiali è semplice»

Perisic è apparso molto scontento al termine di Croazia-Slovacchia 2-2 (vedi articolo). L’esterno dell’Inter, protagonista sfortunato nell’azione del gol del 3-2 annullato a Vlasic, commenta la prova della sua nazionale e cosa serve per andare ai Mondiali.

DUE PUNTI PERSI – Ivan Perisic non approva il 2-2 di Croazia-Slovacchia: «Siamo stati i migliori, il risultato non è corretto. Abbiamo dominato dal primo minuto, subendo però due gol nel primo tempo: questa è una cosa che non deve accadere. Non è andata bene, ma ora tocca a noi: dobbiamo vincere le ultime due partite. È semplice: due partite, due vittorie e andiamo ai Mondiali. Restiamo positivi, a volte va bene e a volte meno. Il gol annullato? Una grande sfortuna, l’abbiamo rivisto».

Fonte: vecernji.hr